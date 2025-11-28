Chefe de gabinete do presidente da Ucrânia se demite por suspeita de corrupção

Andriy Yermak (AFP)

O chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se demitiu hoje depois de ser alvo de buscas por suspeitas de corrupção, que estão relacionados a um dos maiores escândalos de corrupção do atual governo. O caso agravou a pressão sobre o governo de Zelensky, que vem sendo abalado por denúncias deste tipo nas últimas semanas e já levou à exoneração de dois ministros, a ministra da Energia e o ministro da Justiça.

A decisão de Andriy Yermak pela renúncia ao cargo de chefe do gabinete presidencial acontece após a Agência Nacional AntiCorrupção da Ucrânia ter efetuado buscas e apreensões na sua residência. A Agência Nacional AntiCorrupção e a Procuradoria Especializada Anticorrupção comunicou que as operações fazem parte de uma investigação em curso e que os detalhes serão divulgados em breve. Yermak está sendo investigado num esquema de corrupção envolvendo a empresa estatal Energoatom, responsável pela energia nuclear no país.

Yermak, que lidera a equipe de negociações da delegação ucraniana para alcançar um acordo depois dos Estados Unidos ter apresentado uma proposta de cessar-fogo, disse que cooperou plenamente com as buscas em sua casa pelos membros da agência.

Mas, a oposição já tinha pedido a demissão de Yermak após a divulgação de gravações do Gabinete Nacional Anticorrupção que o colocavam como um dos suspeitos de um alegado esquema de desvio de 100 milhões de euros da companhia energética. O partido da oposição criticou o papel de Yermak como negociador e apelou a Zelensky para um diálogo honesto. "O presidente não se deve limitar a uma comunicação amigável com a sua facção. Ele é obrigado a explicar a todo o parlamento que orientações e linhas vermelhas foram dadas à equipe de negociação ucraniana", diz a nota.

Os episódios de corrupção ocorrem num contexto de negociações para a paz na Ucrânia, com a Casa Banca pressionando Kiev a aceitar os termos propostos pela administração norte-americana no acordo de cessar-fogo com a Rússia.

Enquanto isso, a população ucraniana considera que os escândalos enfraquecem o governo de Zelensky, além de afetar as conversações para a trégua na guerra.