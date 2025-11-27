Morre guarda nacional baleada perto da Casa Branca, diz Trump

O presidente americano também afirmou que o outro membro da guarda nacional baleado está "está muito mal"

Oficial da Guarda Nacional Sarah Beckstrom (Departamento de Justiça dos EUA)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (27) a morte de Sarah Beckstrom, um dos dois integrantes da Guarda Nacional baleados ontem perto da Casa Branca, e disse que o outro jovem soldado ferido continua "lutando por sua vida".

"Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental [...] uma pessoa muito respeitada, jovem e bonita, que começou seu serviço em junho de 2023, destacada em todos os aspectos, acaba de nos deixar. Já não está entre nós", indicou o mandatário republicano durante um discurso televisionado.

"O outro jovem está lutando por sua vida. Está muito mal", disse Trump.