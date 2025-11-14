Trump diz que não serão necessárias mais reduções tarifárias e defende inflação baixa nos EUA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Jim WATSON / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse não acreditar que serão necessárias mais reduções tarifárias, em comentários para jornalistas a bordo do Air Force One nesta sexta-feira, 14, a caminho de Palm Beach, na Flórida. Segundo ele, a administração ganhará "muito dinheiro" com as tarifas.

Sem fornecer mais detalhes, o republicano disse que os chineses irão comprar muita soja americana e que altos funcionários dos EUA conversaram com representantes da China nesta sexta.

Em relação aos produtos isentos de tarifas, em anúncio feito no fim da tarde, Trump alegou que não são competitivos em território americano e, por esse motivo, não há indústria a ser protegida. "O que vamos fazer é levar os preços caírem ainda mais", acrescentou.

Trump voltou a dizer que o país possui baixa inflação e classificou o Obamacare como um "desastre". "Vamos dar dinheiro para pessoas comprarem seus próprios planos de saúde", disse.

Fora da esfera econômica, o republicano disse esperar que a Arábia Saudita assine os Acordos de Abraão, que normalizam as relações de Israel com outros países da região, e informou que analisa o pedido saudita para comprar caças americanos. Sobre armas nucleares, ele disse que os EUA, assim como outros países, irão conduzir testes, já que as possuem.

Ele também afirmou que entrará com uma ação judicial contra a BBC na próxima semana e que ainda não conversou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sobre a situação, mas que ligará para o líder do Reino Unido durante o fim de semana.

Questionado sobre sua saúde, o presidente americano disse que fez o exame de ressonância magnética este ano "por seu físico", mas que o resultado foi ótimo. "Não sei o que analisaram em minha ressonância magnética, mas o médico disse que foi o melhor resultado", acrescentou.