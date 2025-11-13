Vídeo: Blue Origin de Jeff Bezos lança seu grande foguete em missão da Nasa a Marte

O lançamento do foguete da Blue Origin gerava grande expectativa devido à competição entre os bilionários Bezos e Musk

Foguete New Glenn (Reprodução/X)

A Blue Origin, empresa do fundador da Amazon Jeff Bezos, lançou nesta quinta-feira (13) seu foguete New Glenn em uma missão da Nasa a Marte, e pouco depois conseguiu recuperar seu propulsor, um marco técnico em meio à competição com a SpaceX de Elon Musk.

O potente foguete de quase 100 metros de altura partiu de Cabo Canaveral, na Flórida, pouco antes das 16h locais (18h de Brasília), segundo uma transmissão ao vivo, em meio a aplausos dos funcionários da Blue Origin.

BREAKING: Jeff Bezos’ rocket company Blue Origin has just successfully landed its New Glenn rocket booster on a barge in the middle of the ocean — 25 years after its founding — becoming only the second company in history to land a rocket booster after SpaceX (2015).



Holy shit! pic.twitter.com/GoPwpbXHGs — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 13, 2025





Minutos após o lançamento, o propulsor de primeiro estágio do New Glenn conseguiu pousar em uma plataforma flutuante no oceano Atlântico, uma complexa manobra com um foguete de classe orbital que até agora apenas sua rival SpaceX havia conseguido.

O lançamento precisou ser adiado duas vezes durante a última semana: no domingo devido ao mau tempo na Terra, e na quarta-feira por condições adversas do clima espacial.

A missão, denominada Escapade, tem como objetivo estudar a história climática de Marte e preparar o terreno para uma possível exploração humana do planeta vermelho.

Se tudo correr conforme o previsto, as duas sondas gêmeas do New Glenn chegarão à órbita de Marte em 2027.

O lançamento do foguete da Blue Origin gerava grande expectativa devido à competição entre os bilionários Bezos e Musk.

O voo inaugural do New Glenn em janeiro foi considerado um sucesso, já que sua carga útil alcançou a órbita e realizou testes com êxito.

No entanto, seu propulsor de primeiro estágio, que estava destinado a ser reutilizável, foi perdido durante a descida.