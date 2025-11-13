Relatório apresentado na COP30 diz que emissões de carbono aumentarão em 2025

O documento afirma que as emissões globais de carbono ligadas aos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, irão aumentar 1,1% em 2025

Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) (MAURO PIMENTEL / AFP)

Segundo o relatório da Global Carbon Project, apresentado hoje na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que decorre em Belém, no Brasil, as emissões de CO² da Índia, dos Estados Unidos e da União Europeia irão crescer ainda este ano.

O documento afirma que as emissões globais de carbono ligadas aos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, irão aumentar 1,1% em 2025. “Pode parecer pouco, mas representa um crescimento mais rápido do que a média anual dos últimos dez anos. Está, por isso, cada vez mais curta a margem para cumprir o Acordo de Paris e evitar que o planeta aqueça mais do que 1,5 graus até 2100”, mostra o relatório.

O aumento das emissões de carbono está concentrado, sobretudo, na Índia, EUA e União Europeia, sublinhando que apenas na aviação deve se elevar em 6,8%, ultrapassando os níveis anteriores à época da Covid.

A Global Carbon Project é uma iniciativa internacional que reúne centenas de cientistas internacionais e que faz parte de diversos programas de investigação climática patrocinados pela Organização das Nações Unidas. As conclusões do Global Carbon Project são também referência científica para decisões políticas e para os relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas da ONU).



