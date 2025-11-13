Cerimônias homenageiam as vítimas dos atentados de Paris que completa dez anos

O ex-presidente francês François Hollande (3º à direita), o procurador do Supremo Tribunal francês Rémy Heitz (3º à esquerda) e a presidente da Assembleia Nacional francesa Yael Braun-Pivet (à direita) participam de uma cerimônia em frente à casa de shows Bataclan, em Paris, em 13 de novembro de 2025, durante as comemorações que marcaram uma década desde os ataques terroristas de 13 de novembro de 2015, nos quais 130 civis foram mortos. (Foto de Ludovic MARIN / POOL / AFP) ( AFP)

Nesta quinta-feira (13), a França assinala o 10º aniversário dos atentados terroristas de Paris e Saint-Denis, com diversas cerimônias para homenagear as vítimas, que incluiu a inauguração de um jardim da memória na capital francesa.

Os ataques que chocaram o mundo são considerados os mais mortais ocorridos no país desde a Segunda Guerra Mundial e foram reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Na noite de 13 de novembro de 2015, Paris e seus arredores foi cenário de múltiplos atentados terroristas conduzidos por nove homens armados em diferentes locais, como o Estádio da França, no qual decorria um jogo, além de vários restaurantes e na sala de espetáculos Bataclan, onde acontecia um concerto. O massacre durou aproximadamente três horas até a intervenção das forças de especiais francesas

As homenagens ao longo do dia em memória das 132 pessoas mortas e que ainda fizeram cerca de 400 feridos contarão com a presença do presidente francês Emmanuel Macron, do presidente da França na época, François Hollande, assim como vários outros governantes.

“Será inaugurado, durante a tarde, um jardim em tributo às vítimas de 13 de novembro e a Torre Eiffel será iluminada em azul, branco e vermelho a partir do anoitecer", comunicaram as autoridades locais.

Está ainda em construção o Museu-Memorial ao Terrorismo, com inauguração prevista para o final de 2029 em Paris, onde uma parte significativa será dedicada ao acervo destes atentados, com quase 500 objetos relacionados aos ataques, a maioria doada pelos sobreviventes e familiares das vítimas.