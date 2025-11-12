Forças de Israel pedem urgência no combate a escalada de violência na Cisjordânia

Os comandantes de brigada da região apelaram ao chefe do Estado-Maior, o tenente-general Eyal Zamir, que aja imediatamente para conter a crescente onda de ataques violentos

Os oficiais de alto escalão das Forças de Defesa de Israel pediram medidas urgentes para combater a escalada da violência dos colonos contra os palestinos na Cisjordânia, publicou o Ynet, principal portal de notícias de Israel.

Os comandantes de brigada da região apelaram ao chefe do Estado-Maior, o tenente-general Eyal Zamir, que aja imediatamente para conter a crescente onda de ataques violentos. “Todas as linhas vermelhas foram ultrapassadas", citou o jornal Times of Israel.

A mídia israelense ainda afirma que os oficiais militares acreditam que a violência e o extremismo estão recebendo apoio de alguns ministros do Governo, que parecem apoiar pessoalmente atividades ilegais, como a construção de postos avançados não autorizados. Os oficiais do exército relataram também que a polícia, sob o comando do ministro da Segurança Nacional de extrema-direita Itamar Ben Gvir, como relutante em fazer cumprir a lei, falhando em se mobilizar adequadamente para conter a violência e raramente prendendo suspeitos em incidentes violentos.

“A polícia não está realmente conosco nesta luta. É por isso que estamos vendo um aumento tanto na frequência quanto na gravidade desses incidentes violentos”, disse um oficial sênior, sob anonimato ao jornal

O presidente de Israel, Yitzhak Herzog, também condenou os atos de violência cometidos por colonos na Cisjordânia, descrevendo-os como chocantes e graves e apelando a uma reação firme das autoridades. "Os deploráveis acontecimentos perpetrados na última noite por um punhado de indivíduos violentos e perigosos são chocantes e graves. Esta violência contra civis e soldados ultrapassa uma linha vermelha, e condeno-a veementemente. Todas as autoridades estatais devem agir com firmeza para erradicar este fenômeno", escreveu Herzog na rede social X.