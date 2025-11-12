Israel anuncia reabertura da passagem no norte de Gaza para entrar ajuda humanitária

A reabertura faz parte de um dos pontos da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas

Caminhões com ajuda humanitária em Rafah, fronteira de Gaza com o Egito ( AFP)

As autoridades de Israel anunciaram hoje a reabertura da passagem fronteiriça de Zikim, localizada no norte de Gaza, para facilitar a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino.

"Em conformidade com uma diretiva do Governo, a passagem fronteiriça de Zikim foi aberta à entrada de caminhões que transportam ajuda humanitária na Faixa de Gaza", disse o Coordenador das Atividades Governamentais nos Territórios (COGAT), a autoridade militar israelense responsável pelos territórios palestinos. Segundo também a COGAT, a ajuda será transportada pelas Nações Unidas e organizações internacionais depois de rigorosas inspeções de segurança da Autoridade de Passagens Terrestres do Ministério da Defesa de Israel.

A reabertura faz parte de um dos pontos da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que entrou em vigor no dia 10 de outubro e marcou o primeiro avanço nas negociações indiretas mediadas pelo Egito, Catar, Estados Unidos e Turquia após dois anos de conflito na região. O plano de paz elaborado pelo governo dos EUA resiste apesar das acusações de violação de ambos os lados.

A passagem de Zikim estava fechada desde o dia 12 de setembro para assinalar o início da segunda fase da operação ‘Gideon`s Chariots’, centralizada na Cidade de Gaza, onde as forças israelenses tencionaram eliminar o Hamas e destruir todas as suas capacidades militares.

Alem disso, Tel Aviv reiterou que a próxima fase do plano de 20 pontos proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump para terminar com a guerra exige que o Hamas se desarme e ceda o poder, o que até agora não decorreu. Mas, nesta quarta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reuniu em Jerusalém com o enviado norte-americano Jared Kushner para discutir a segunda fase do cessar-fogo e avaliar a primeira etapa do acordo, assim como o retorno dos reféns que ainda permanecem no enclave. Já a próxima fase prevê a desmilitarização do território e a garantia de que o Hamas nunca mais terá qualquer papel ou representatividade no futuro de Gaza.

ONU aponta progressos na ajuda humanitária no enclave

O coordenador da ONU para os Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, reportou hoje progressos na assistência alimentar e hospitalar em Gaza, entretanto alertou que ainda há vários obstáculos. “A ONU aproveita todas as oportunidades e já alimentou mais de um milhão de pessoas, mas poderá fazer muito mais para salvar muito mais vidas se forem flexibilizadas as limitações existentes. Muitos obstáculos ainda permanecem. Estamos trabalhando para ultrapassar a burocracia, facilitar o trabalho dos nossos parceiros humanitários essenciais, abrirem mais passagens fronteiriças e rotas, e lidar com a insegurança persistente”, garantiu.

No entanto, segundo Fletcher, desde o cessar-fogo, centros de distribuição de alimentos começaram a ser reabertos, os hospitais também estão atendendo mais doentes, as estradas foram desimpedidas e as vacinações essenciais estão sendo retomadas. Além disso, as canalizações de água potável estão sendo reparadas, foi iniciada a distribuição de roupas de inverno e são oferecidos agora serviços de apoio psicossocial e de saúde mental.