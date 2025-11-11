° / °
Trump declara que irá se reunir com Putin em Budapeste

O encontro ainda não tem uma data marcada

Isabel Alvarez

Publicado: 11/11/2025 às 19:08

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin/Saul Loeb / Pavel Bednyakov / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá se reunir com o líder russo Vladimir Putin, em Budapeste, na Hungria. Mas, o encontro ainda não tem uma data marcada.

O objetivo da reunião ente os dois dirigentes é a principio para conversações sobre a decisão da Casa Branca de retomar testes nucleares, uma vez que Moscou contestou a medida norte-americana.

Por outro lado, Trump recuou da resolução de não se encontrar com Putin até que este aceitasse um cessar-fogo na Ucrânia.

Enquanto isso, o presidente dos EUA também já concedeu à Hungria uma isenção total e ilimitada das sanções sobre o petróleo e o gás russo, após receber recentemente na Casa Branca o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, um de seus principais aliados internacionais, sobretudo dentro da União Europeia.

