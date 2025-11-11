Rússia avança na cidade ucraniana de Pokrovsk, entrada da região de Donetsk

anque militar no centro da cidade de Donetsk, leste da Ucrânia Foto: AFP/Arquivos Dominique Faget ()

O exército ucraniano confirmou hoje que cerca de 300 soldados russos já estão dentro da cidade de Pokrovsk, o ponto de maior tensão da guerra neste momento, assinalando um reforço dos combates na zona. A cidade é considerada a porta de entrada da região de Donetsk e é alvo de ofensivas russas há mais de um ano.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu que a situação em Pokrovsk continua complicada para as forças de Kiev. "A maior atenção está agora voltada para a direção de Pokrovsk, onde os russos estão aumentando o número e a escala dos ataques. A situação lá é complicada, em particular devido às condições meteorológicas, que favorecem os ataques. Mas continuamos a destruir o ocupante", escreveu na rede social.

Ao jornal New York Post, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, afirmou que a Rússia destacou 150 mil homens para o ataque a Pokrovsk, entre brigadas mecanizadas e fuzileiros. Porém, Kiev nega a alegação de Moscou de que a cidade está completamente cercada pelas tropas russas.

Segundo a RBC-Ukraine, as forças ucranianas estão se retirando de posições em torno de cinco localidades no sudeste da Ucrânia, no entanto não esta claro onde se localiza exatamente este recuo, apesar da grande pressão em Pokrovsk.

Enquanto isso, a cidade de Kupiansk também é alvo da Rússia e o Ministério da Defesa russa assegurou hoje a que a zona leste da cidade está totalmente tomada por suas forças. “As forças russas assumiram o controle total da parte leste da cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, na Ucrânia, e estão avançando ativamente dentro da cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk”, diz o comunicado do Ministério da Defesa da Rússia.

O ministério também disse que as suas tropas assumiram o controle da cidade de Novouspenivske, na região sudeste de Zaporizhzhia.

Até o momento, a Rússia controla quase 20% do território ucraniano, que corresponde a aproximadamente 116 mil quilômetros quadrados.