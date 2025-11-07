Alemanha anuncia participação em fundo de florestas tropicais

O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, com o presidente Lula (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, confirmou nesta sexta-feira (7) que o país vai participar do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). Segundo Merz, o país investirá um valor “considerável”, mas não especificou uma quantia. O anúncio da participação do país europeu foi feito após a reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Vamos contribuir com quantia considerável”, disse Merz, durante entrevista coletiva para tratar da reunião com Lula durante a Cúpula do Clima, em Belém.

O chanceler alemão disse que a definição dos valores depende ainda de ajustes que serão feitos em conjunto com o Ministério da Fazenda alemão.

Existe a expectativa que o anúncio possa ser feito nos próximos dias, mas segundo o chanceler poderá demorar um pouco mais.

O primeiro-ministro ressaltou que já há um consenso avançado sobre a contribuição, mas que o anúncio depende ainda de análises sobre o fundo e de ajustes junto a membros do governo.

“Precisamos revisar a estrutura novamente e contabilizar isso no orçamento”, afirmou.

Fundo Florestas Tropicais para Sempre



O TFFF vai combinar investimento público e privado e prevê que os recursos sejam repassados a países com florestas tropicais, para que trabalhem pela preservação dessas áreas.

Ao todo, 34 países com florestas tropicais endossaram a Declaração do TFFF, cobrindo quase 90% das florestas tropicais em países em desenvolvimento, incluindo Indonésia, República Democrática do Congo e China.

A proposta é que sejam captados, durante a COP20, US$ 25 bilhões por países investidores. Espera-se que o aporte seja um atrativo para alavancar o capital da iniciativa privada e, com isso, reunir US$ 125 bilhões a serem investidos na conservação das florestas tropicais.

O Brasil anunciou o aporte de US$ 1 bilhão. A Noruega se comprometeu com US$ 3 bilhões para os próximos dez anos condicionados; a Indonésia vai aportar US$ 1 bilhão. A França indicou que poderá investir até US$ 577 milhões até 2030. Já Portugal anunciou um aporte de US$ 1 milhão.

Na tarde desta sexta-feira, Lula deve participar ainda de uma reunião bilateral com o presidente da de Moçambique, Daniel Chapo.