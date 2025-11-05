EUA anuncia cancelamento de voos a partir de sexta-feira (7) por fechamento do governo

Os Estados Unidos entraram nesta quarta-feira no 36º dia de paralisação governamental, a mais longa da história

Voos cancelados são exibidos em uma tela no Aeroporto Internacional de Orlando, em Orlando, Flórida, em 30 de outubro de 2025 (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (5) que solicitará às companhias aéreas o cancelamento de voos a partir de sexta-feira, com o objetivo de "reduzir a pressão" sobre o controle aéreo, um setor com alto índice de absentismo devido ao fechamento do governo.

Os Estados Unidos entraram nesta quarta-feira no 36º dia de paralisação governamental, a mais longa da história, causada pela falta de acordo entre republicanos e democratas no Congresso para aprovar um novo orçamento.

"Haverá uma redução de 10% da capacidade em 40 aeroportos", incluindo os mais movimentados do país, disse o secretário de Transportes, Sean Duffy, em entrevista coletiva.