Maldivas é o primeiro país do mundo a proibir o tabaco

Medida entrou em vigor no sábado (1) e torna as Maldivas o primeiro país do mundo a aplicar uma proibição geracional do tabaco em todo o território nacional

Homem fumando (Kruscha/Pixabay)

O Ministério da Saúde das Maldivas anunciou que os indivíduos nascidos a partir de 1 de janeiro de 2007 estão proibidos de comprar, usar ou vender produtos de tabaco no território. "Um marco histórico nos esforços da nação para proteger a saúde pública e promover uma geração livre do tabaco", diz o comunicado.

A medida já entrou em vigor no sábado (01) e torna as Maldivas o primeiro país do mundo a aplicar uma proibição geracional do tabaco em todo o território nacional.

A recente proibição se aplica a todas as formas de tabaco e os comerciantes serão obrigados a verificar a idade dos compradores antes da venda. O não cumprimento será punido com uma multa equivalente a 2800 euros.

O Ministério da Saúde também informou que mantém uma proibição abrangente à importação, venda, distribuição, posse e uso de cigarros eletrônicos e produtos de vaporização, aplicável a todos os indivíduos, independentemente da idade. O não cumprimento desta medida tem uma multa de aproximadamente 280 euros. Num país formado por 1.191 ilhas e conhecido pelo seu turismo de luxo, a medida ainda se aplica igualmente aos seus visitantes.

Nas Maldivas, o tabaco é uma das principais causas de doença e morte precoce, sendo que quase metade dos jovens entre os 16 e os 17 anos (45,7%) admite consumir tabaco, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Esta proibição geracional é a mais recente de uma série de esforços do país para reprimir e coibir o tabaco e o fumo, incluindo os cigarros eletrônicos, que reflete não só o compromisso do governo de reduzir o tabagismo em todo o arquipélago, como também as obrigações do país nos termos da Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco.

De acordo com dados da OMS, o tabagismo causa mais de sete milhões de mortes por ano em todo o mundo.

