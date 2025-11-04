Secretário-geral da ONU denuncia 'violações' do cessar-fogo em Gaza

Palestinos caminham perto de uma área onde militantes do Hamas e membros do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) (ao fundo) procuram os corpos de reféns israelenses nos escombros da Cidade de Gaza, em 3 de novembro de 2025. O cessar-fogo de 10 de outubro, que encerrou a guerra entre Israel e Hamas, já durava dois anos e foi mediado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, foi duramente testado pelos contínuos ataques israelenses e pelas alegações de ataques palestinos contra soldados israelenses. Desde o início da trégua, o Hamas libertou os 20 reféns sobreviventes e começou a entregar os restos mortais de 28 prisioneiros falecidos. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) ( AFP)

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou nesta terça-feira (4) as violações do cessar-fogo instaurado após dois anos de guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Em declarações à imprensa à margem da segunda cúpula para o desenvolvimento social em Doha, Guterres afirmou que está "profundamente preocupado com as contínuas violações do cessar-fogo em Gaza".

"Devem parar e todas as partes devem cumprir as decisões da primeira fase do acordo de paz", destacou.