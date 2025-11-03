Peru corta oficialmente relações diplomáticas com o México

"O governo peruano decidiu hoje romper relações diplomáticas com o México", anunciou o ministro das Relações Exteriores do Peru, Hugo de Zela

Ministro das Relações Exteriores do Peru, Hugo de Zela (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Peru, Hugo de Zela, declarou que o México cometeu um ato hostil ao abrir um processo para conceder asilo à ex-primeira-ministra peruana Betssy Chávez, que governou no período do presidente Pedro Castillo. O governo peruano considera que, ao conceder asilo a ex-premiê, o México está interferindo em seus assuntos internos e desrespeitando o processo judicial em curso. “O governo peruano decidiu hoje romper relações diplomáticas com o México", anunciou Zela.

"Tomamos conhecimento com surpresa e profundo pesar de que a ex-primeira-ministra Betssy Chávez, alegada co-autora da tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Pedro Castillo, está recebendo asilo na residência da embaixada mexicana no Peru”, acrescentou o ministro.

Castillo foi destituído do cargo e preso no final de 2022, apos a tentativa de dissolver o Congresso. Já Betssy foi detida em 2023, acusada de rebelião e de conspiração, sendo processada no Peru por seu suposto envolvimento na tentativa fracassada de golpe de Estado.

Entretanto, as relações entre os dois países já estavam tensas e abaladas, sem representantes de negócios e embaixadores desde o início de 2023, depois do México expressar apoio a Castillo e criticar a administração de Dina Boluarte. O Peru chegou a afirmar que o embaixador mexicano em Lima era ‘persona non grata’.