Israel diz que identificou os corpos dos dois reféns entregues pelo Hamas

Corpos de reféns foram entregues ao Exército israelense (JALAA MAREY / AFP)

Israel anunciou hoje que identificou os restos mortais de mais dois reféns na Faixa de Gaza que foram entregues na quinta-feira (30) pelo braço armado do Hamas.

O gabinete do primeiro-ministro israelense informou que são os corpos de Sahar Baruch e Amiram Kuper. “As famílias dos falecidos foram informadas após a conclusão do processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Legal", diz o comunicado.

Sahar Baruch foi raptado do kibutz Beeri no dia 7 de outubro de 2023 e levado para Gaza, onde foi morto numa operação de resgate fracassada do exército dois meses depois. Na ocasião de sua morte Baruch tinha 25 anos.

Amiram Kuper, com 84 anos no período do rapto, foi levado juntamente com a sua mulher, Nourit, da sua casa no kibutz Nir Oz. Tel Aviv informou sobre a sua morte em cativeiro em junho de 2024., no âmbito do acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.

O Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos também manifestou o seu apoio às famílias de Kuper e de Baruch e apelou ao repatriamento dos corpos que ainda faltam dos outros reféns.

O Hamas já devolveu até agora os restos mortais de 17 dos 28 corpos e que deveriam ter sido devolvidos no início da trégua, mas alegam que localizar e recuperar os restos mortais é algo complexo e difícil, que demanda tempo devido aos escombros do território devastado. Por outro lado, Israel afirma que o grupo tem sido demasiado lento na entrega.

O Hamas fez 251 pessoas reféns durante o ataque de 7 de outubro de 2023 contra o território israelense, que desencadeou a guerra. Este ataque resultou na morte de 1.221 pessoas do lado israelense, a maioria de civis.

Já a ofensiva das forças de Israel lançada em retaliação fez até o momento 68.531 mortos em Gaza, a maioria também de civis.

Por sua vez, diversos ministros das Relações Exteriores vão se reunir na segunda-feira para discutir o cessar-fogo em Gaza e os próximos passos na região, afirmou o chefe da diplomacia truco, Hakan Fidan. “A Turquia está preocupada com a continuidade do cessar-fogo”, avançou.