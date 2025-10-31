O irmão do Rei já havia renunciado voluntariamente, há duas semanas, ao uso dos seus títulos

Rei Charles III irá retirar oficialmente todos os títulos do seu irmão ( Adrian Dennis / AFP)

O Palácio de Buckingham, a residência oficial do Rei Charles III, comunicou que o monarca britânico iniciou nesta sexta-feira (31) um processo formal para retirar o estatuto, os títulos e as condecorações do príncipe André. No caso são os títulos de príncipe, Duque de York, Conde de Inverness, Barão Killyleagh e o estatuto de Sua Alteza Real, além de condecorações como a Grã-Cruz da Ordem Vitoriana.

Porém, a medida não afetará as filhas de André, as princesas Beatrice e Eugenie, que mantêm os seus títulos.

A nota do Palácio também anunciou que o contrato de arrendamento na mansão que André ocupa na propriedade do Castelo de Windsor será revogado e que ele irá se mudar para uma residência privada.

Mas, o irmão do Rei já havia renunciado voluntariamente, há duas semanas, ao uso dos seus títulos. A situação polêmica começou a ser desencadeada pelos relatos de sua amizade com o magnata norte-americano Jeffrey Epstein, que foi condenado por crimes sexuais contra menores, e pelas alegações feitas ainda pela norte-americana Virginia Giuffre de que foi forçada a ter relações sexuais com André quando tinha 17 anos. O caso ganhou repercussão mundial e enfraqueceu a posição de André junto da opinião pública britânica.

Enquanto isso, o processo de remoção dos títulos será efetuado através de mandados reais ao Lorde Chanceler, que é ministro da Justiça, evitando a necessidade de debater e aprovar a legislação no parlamento.

"Estas repreensões são consideradas necessárias, apesar de André continuar a negar as acusações. Suas Majestades desejam deixar claro que os seus pensamentos e a sua mais profunda solidariedade têm estado, e continuarão a estar, com as vítimas e sobreviventes de todas e quaisquer formas de abuso", conclui a nota de Buckingham.