Senado dos EUA votou a favor da revogação das tarifas a países aliados

O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução que visa suprimir as tarifas aplicadas às importações de países aliados como a Coreia do Sul, Japão e a União Europeia.

A moção foi apresentada pelos democratas, sendo aprovada por 50 votos contra 46. Quatro senadores republicanos votaram a favor juntamente com todos os democratas.

No entanto, a votação tem caráter principalmente simbólico, uma vez que precisa ainda seguir para o Congresso, a câmara baixa dos representantes, na qual possui poucas chances de ser aprovada. Mas, mesmo que seja aprovada pelo Congresso, a resolução provavelmente será vetada pelo presidente Donald Trump.

A mesma resolução já foi vetada no Senado em abril, quando o vice-presidente dos EUA, JD Vance, exerceu o seu voto na câmara alta para assegurar 51 votos dentre os 100 senadores que compõem o órgão.

Na última terça-feira, o Senado também aprovou uma legislação apresentada pelo senador democrata da Virgínia, Tim Kaine, para anular as tarifas alfandegárias ao Brasil. Apesar das resoluções não entrarem efetivamente em vigor, revelam um modo considerado eficaz dos democratas exporem as divergências entre a política comercial do presidente e os senadores republicanos que tradicionalmente apoiam o comércio livre.

Para promover as votações, Kaine invocou uma lei com décadas de existência que permite ao Congresso bloquear os poderes de emergência de um presidente e que os membros do partido minoritário forcem a votação das resoluções. “As votações são uma forma de forçar um debate no Senado sobre a sua destruição econômica e uma maneira de mostrar como está crescendo a oposição republicana à política comercial de Trump”, indicou Kaine.

Segundo estatísticas oficiais, Washington teve um excedente comercial de 6,8 bilhões de dólares com o Brasil no ano passado.

O Supremo Tribunal norte-americano ainda irá analisar em breve um caso que contesta a autoridade de Trump para implementar tarifas abrangentes. Os tribunais de instancias inferiores já consideraram a maioria das suas tarifas ilegais.

Por isso, alguns republicanos declararam vão esperar pelo desfecho deste caso antes de votarem contra as medidas do presidente.