Fed corta taxa de juros dos EUA em 0,25 ponto percentual pela segunda vez em 2025

O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) anunciou nesta quarta-feira (29) o segundo corte de 0,25 ponto percentual nas sua taxa de juros de referência neste ano, diante do aumento dos riscos para o mercado de trabalho.

A decisão de reduzir a taxa básica para uma faixa entre 3,75% e 4%, já esperada pelos mercados, foi aprovada por dez votos a favor e dois contra, informou o Fed em um comunicado.

O presidente do Fed, Jerome Powell, esfriou o ânimo dos defensores de novos cortes de juros — entre eles o presidente Donald Trump — ao afirmar, após a reunião, que a decisão de realizar uma nova redução na próxima reunião do comitê de política monetária, em dezembro, está "longe" de ser certa.

"Continuamos enfrentando riscos", disse Powell em entrevista coletiva. "Nas deliberações do comitê durante esta reunião, houve opiniões muito divergentes sobre como proceder em dezembro. Uma nova redução das taxas na reunião de dezembro não é uma conclusão inevitável, muito menos garantida."

Diferentemente do consenso habitual, esta última reunião evidenciou a divisão entre os membros votantes do Fed. Um dos integrantes do comitê votou contra o corte por defender uma redução maior, de meio ponto percentual, enquanto outro queria manter as taxas inalteradas.

Com esse corte, o Fed busca impulsionar uma economia americana que ainda assimila os efeitos da ampla série de tarifas impostas por Trump aos parceiros comerciais do país, enquanto se aguardam dados econômicos oficiais importantes que devem ser publicados após o fim do fechamento parcial dos serviços públicos — o chamado "shutdown".

Republicanos e democratas continuam travados nas negociações do orçamento federal quase um mês após o início dessa paralisação.

Powell afirmou que o fechamento do governo federal "afetará a atividade econômica", embora "esses efeitos devam ser revertidos assim que o impasse terminar".



Preocupação com o mercado de trabalho

Os dirigentes do Fed manifestaram preocupação com o arrefecimento do mercado de trabalho nos últimos meses, o que os levou a tentar estimular as contratações por meio da redução da taxa básica, apesar de a inflação ainda permanecer acima da meta de 2%.

Uma taxa mais baixa barateia o crédito e incentiva o consumo e o investimento.

O Fed também anunciou nesta quarta-feira que encerrará sua política de redução do tamanho de seus ativos e passivos, uma medida já esperada pelos mercados.

Os ativos do Fed dispararam com a chegada da covid-19, e seus membros vinham reduzindo-os desde o fim da pandemia.

"Acredito que eles estão sendo muito cautelosos em relação às tensões nos mercados financeiros", declarou à AFP Loretta Mester, ex-presidente do Fed de Cleveland. "Eles poderiam reduzir um pouco mais o balanço", acrescentou.