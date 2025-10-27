EUA e China chegam a princípio de acordo sobre tarifas e controle de terras raras

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, se reuniram com o vice-premiê chinês He Lifeng e o principal negociador comercial Li Chenggang

Bandeiras da China e dos Estados Unidos (Pedro Pardo / AFP)

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou revogar a ameaça que havia feito de aplicar tarifas de 100% às importações chinesas.

A decisão foi tomada após o governo chinês aceitar adiar as restrições sobre exportações de terras raras. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, se reuniram com o vice-premiê chinês He Lifeng e o principal negociador comercial Li Chenggang.

Bessent confirmou ter obtido uma estrutura de acordo muito substancial, que evitará tarifas de 100% sobre produtos chineses e também irá assegurar o adiamento dos controles de exportação de terras-raras da China. Além disso, fontes indicaram que os negociadores também chegaram a um entendimento sobre outros pontos divergentes entre Washington e Pequim.

Bessent e Lifeng manifestaram otimismo em relação ao entendimento comercial entre ambos dois países. Mas, o secretário do Tesouro norte-americano acrescentou que esse esboço de acordo será submetido aos presidentes Trump e Xi Jinping. “Espero que a China postergue por um ano a implantação de seu regime de licenciamento de minerais e imãs de terras raras, enquanto a política será reavaliada. Acho que temos uma estrutura muito bem-sucedida para os líderes discutirem na quinta-feira”, enfatizou.

A medida anunciada ainda fez as Bolsas asiáticas registraram uma forte alta hoje, com Seul e Tóquio alcançando níveis recordes.

Trump e o líder da China Xi Jinping vão se encontrar na próxima quinta-feira na Coreia do Sul. O presidente norte-americano havia dito recentemente que espera fechar um acordo comercial em Seul com Jinping, apesar de antes ter descartado essa reunião.

O encontro entre os dois dirigentes em Seul esteve em risco devido às tensões entre os dois países por causa do anúncio de Pequim em controlar a exportação de terras raras, assim como de máquinas e tecnologias que permitem o seu refinamento e transformação. Trump classificou na ocasião a medida chinesa como extremamente agressiva, afirmando que aumentaria as tarifas em 100% a partir de novembro.