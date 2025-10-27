Milei agradece Trump após vitória em eleição legislativa na Argentina: 'Você é um grande amigo'

Presidente da Argentina, Javier Milei (LUIS ROBAYO / AFP)

O presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu nesta segunda-feira, 27, o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a vitória de seu partido, A Liberdade Avança (LLA), nas eleições legislativa de meio de mandato.

"Obrigada, presidente Donald Trump, por confiar no povo argentino. Você é um grande amigo da República Argentina", disse Milei em uma publicação no X. "Nossas nações nunca deveriam ter deixado de ser aliadas. Nosso povo quer viver em liberdade. Conte comigo para lutar pela civilização ocidental, que conseguiu tirar mais de 90% da população mundial da pobreza."

No fim do post, Milei escreveu "MAGA", em referência ao movimento político Make America Great Again.

Alguns minutos antes, Trump havia parabenizado o argentino pela vitória "esmagadora". "Ele está fazendo um trabalho maravilhoso! Nossa confiança nele foi justificada pelo povo argentino", disse o republicano em uma publicação na Truth Social.

Trump estava na Malásia no domingo, 26, onde participou da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e teve um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de deixar o país, ele disse à jornalistas que Milei contou com "muita ajuda" de Washington para garantir a vitória do LLA nas eleições legislativas. O governo americano ofereceu um pacote de resgate avaliado em até US$ 40 bilhões para fortalecer Milei antes da votação.

"Ele teve muita ajuda nossa. Muita ajuda. Eu o apoiei - uma recomendação muito forte", afirmou Trump, que atribuiu parte do sucesso também a integrantes de seu gabinete, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, responsável por supervisionar a assistência financeira à Argentina.

O LLA venceu as eleições legislativas com 41% dos votos. A oposição peronista, ligada à ex-presidente Cristina Kirchner, ficou nove pontos porcentuais atrás.

"Aumentaremos o número de deputados de 37 para 101. E no Senado, passaremos de 6 para 20. Teremos o Congresso mais reformista da história argentina", comemorou Milei, que saiu vitorioso em 16 das 24 províncias argentinas.