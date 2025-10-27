O concurso Fotografia Cômica da Vida Selvagem chega a sua 10ª edição em 2025

Concurso premia fotos mais engraçadas da vida selvagem. (Foto: Warren Price/Comedy Wildlife )

Seja com um sorriso 'forçado' para a câmera, um momento relaxante na natureza ou uma foto feliz em família, o prêmio Fotografia Cômica da Vida Selvagem 2025 não desaponta.

Na sua 10ª edição, o vencedor vai receber o prêmio em uma galeria em Londres, na Inglaterra, em 9 de dezembro, com exibição das fotos e todos os finalistas.

Confira alguns dos finalistas da competição.



“O nosso mundo é extraordinariamente belo e interconectado, mas a raça humana está a fazer o seu melhor para o sobre-explorar e danificar. As questões de conservação da vida selvagem e sustentabilidade estão a ganhar impulso globalmente, mas as mensagens e imagens tendem a ser negativas, deprimentes e enervantes”, afirma o co-fundador do prêmio Fotografia Cômica da Vida Selvagem.







