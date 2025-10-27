Ucrânia e aliados trabalham para plano de cessar-fogo

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou em entrevista ao site Axios, que a Ucrânia e os seus aliados concordaram em trabalhar num plano de cessar-fogo nos próximos dez dias,

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with European Commission President in Brussels, on August 17, 2025. (Simon Wohlfahrt / AFP)

Após a recente reunião entre Trump e Zelensky, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sugeriu a apresentação de uma proposta de paz nos moldes do plano de Trump para a Faixa de Gaza. Zelensky já discutiu a questão com Starmer e outros líderes europeus e apesar de dizer que as situações em Gaza e na Ucrânia são diferentes, está disposto a trabalhar nesse sentido. "Alguns pontos rápidos. Como um plano de cessar-fogo. Decidimos que iremos trabalhar nele na próxima semana ou dez dias", adiantou.

Mas, Zelensky apontou que seu país somente conseguirá fazer frente aos ataques da Rússia com o esforço conjunto dos países aliados e sublinhou progresso nas conversações com a Alemanha e outros parceiros da Europa sobre o fornecimento de sistemas de defesa aérea.

O dirigente acrescentou que Kiev, para pressionar a Rússia à mesa de negociações, pediu ao governo norte-americano não apenas mísseis Tomahawk, mas também armamentos similares que não exijam treino prolongado. "O presidente Trump está preocupado com a escalada. Mas penso que, se não houver negociações, haverá uma escalada de qualquer modo. Acho que, se Putin não parar, precisamos de algo para travá-lo. As sanções são uma dessas armas, porém precisamos de mísseis de longo alcance", disse.

No entanto, o presidente ucraniano está cético quanto à disponibilidade do líder da Rússia Vladimir Putin em aceitar qualquer plano de paz. Zelensky ainda negou que as forças russas controlem, ou venham a controlar a região do Donbass.

"A Rússia não consegue. Não tem efetivos suficientes. Os seus fortes batalhões foram destruídos. Hoje, no campo de batalha, permanecemos praticamente onde estávamos nos últimos dois e três meses. Analisamos a eficácia dos nossos ataques de longo alcance durante um determinado período e os resultados alcançados. A refinação de petróleo russa já está pagando um preço significativo pela guerra e pagará ainda mais. Definimos tarefas para expandir a geografia de aplicação do nosso alcance", assegurou.

Trump, por sua vez, afirmou que Putin deveria terminar a guerra na Ucrânia ao invés de testar um míssil nuclear. “Os EUA têm um submarino nuclear posicionado ao largo da costa da Rússia”, alertou.

No domingo, Moscou anunciou que testou com sucesso o seu míssil de cruzeiro nuclear Burevestnik, uma arma com capacidade nuclear que diz ser capaz de atravessar qualquer escudo de defesa, e que avançará para o seu lançamento.