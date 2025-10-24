Enviado russo diz que EUA, Ucrânia e Rússia estão próximos de solução diplomática

"Acredito que a Rússia, os EUA e a Ucrânia estão, na verdade, muito próximos de uma solução diplomática. É uma grande iniciativa do presidente Zelensky já reconhecer que se trata de linhas de batalha", disse Kirill Dmitriev

Kirill Dmitriev (EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP)

Nesta sexta-feira (24), Kirill Dmitriev, enviado especial do presidente russo Vladimir Putin para investimentos e cooperação econômica, considerou que os Estados Unidos, Ucrânia e Rússia estão próximos de uma solução diplomática para acabar com a guerra.



"Acredito que a Rússia, os EUA e a Ucrânia estão, na verdade, muito próximos de uma solução diplomática. É uma grande iniciativa do presidente Zelensky já reconhecer que se trata de linhas de batalha", disse Dmitriev, acrescentando que a posição anterior de Zelensky era a de que a Rússia deveria sair completamente do território ucraniano.

Alem disso, o enviado russo viajou hoje com urgência a Washington, após o anúncio dos EUA de sanções contra as duas maiores petrolíferas russas, a Rosneft e a Lukoil, assim como o cancelamento da reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, na Hungria. O site Axios ainda avançou que Dmítriev deve se encontrar com o homólogo norte-americano, Steve Witkoff, para conversações.

Por outro lado, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou que Moscou irá fazer o que melhor corresponda aos seus interesses e ainda sugeriu a Trump que avalie dentro de seis meses se as sanções afetaram a Rússia.

Enquanto isso, Putin classificou as sanções como um ato hostil, que não colaboram para a melhora das relações bilaterais e que podem elevar o preço do petróleo nos mercados internacionais. No entanto, rejeitou que venham a ter um impacto significativo na economia do país.