Reunião entre Trump e Putin é suspensa

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin (Saul Loeb / Pavel Bednyakov / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu a reunião que seria programada com o líder russo Vladimir Putin, em Budapeste, na Hungria.

“Não quero desperdiçar uma reunião. Não quero perder tempo, por isso vamos ver o que acontece" disse Trump, após o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ter declarado que Moscou se opõe a um cessar-fogo imediato na guerra contra a Ucrânia. O chanceler russo, por sua vez, alegou que isso iria contra o que os dois dirigentes acordaram no Alasca em agosto.

A decisão de adiar o encontro na capital húngara, que Trump tinha anunciado na semana passada, foi tomada também depois de um telefonema entre o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o Lavrov.

Além disso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, havia mencionado na terça-feira que era necessária uma preparação, uma preparação séria antes de uma reunião.



Ataque russo atinge jardim de infância na Ucrânia



Enquanto isso, as forças russas realizaram na madrugada desta quarta-feira (22) um novo ataque massivo contra a Ucrânia, com mais de 400 mísseis e drones. Os bombardeios causaram pelo menos sete mortes, incluindo duas crianças, além de aproximadamente 25 feridos.

A ofensiva atingiu ainda um jardim de infância em Kharkiv, a segunda maior cidade da ucraniana. Segundo as autoridades o ataque provocou o incêndio do prédio com crianças no seu interior.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que todas as crianças foram retiradas do local, tendo muitas delas sofrido reações agudas de estresse. "Não há justificativa para um ataque com drones a um jardim de infância, nem nunca poderá haver. É evidente que a Rússia está a se tornando mais descarada. Estes ataques são a bofetada da Rússia na cara de todos os que insistem numa solução pacífica. Os bandidos e os terroristas só podem ser colocados no seu lugar pela força", apontou Zelensky