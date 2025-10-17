Trump comuta pena do ex-congressista George Santos

"Acabei de assinar uma comutação para libertar George Santos da prisão, imediatamente", afirmou o presidente americano

Ex-congressista republicano George Santos (JIM WATSON / AFP)

O presidente Donald Trump comutou, nesta sexta-feira (17), a pena do ex-congressista republicano George Santos, condenado por fraude eletrônica e roubo de identidade qualificado, para esbanjar em férias luxuosas e injeções de Botox com dinheiro desviado de seus doadores de campanha.

"George esteve em regime de isolamento por longos períodos e, de acordo com todas as fontes, foi terrivelmente maltratado", escreveu Trump em uma publicação extensa na rede Truth Social nesta sexta.

"Pelo menos Santos tem a coragem, convicção e inteligência de SEMPRE VOTAR EM REPUBLICANOS", acrescentou.

"Portanto, acabei de assinar uma comutação para libertar George Santos da prisão, imediatamente", afirmou Trump.

Uma comutação presidencial difere do perdão: no primeiro caso, a condenação permanece, mas é reduzida ou extinta a pena imposta, enquanto o perdão extingue os efeitos penais da condenação.

Santos, ex-congressista republicano por Long Island, estado de Nova York, foi condenado em abril a 7 anos e 3 meses de prisão, a restituir quase 378 mil dólares (2 milhões de reais) e a pagar multa de 205 mil dólares (1,1 milhão de reais).

O ex-parlamentar de 37 anos estava preso desde julho.

Nascido em Nova York e filho de pais brasileiros, George usou cartões de crédito de seus doadores sem autorização para comprar roupas de grife, realizar pagamentos, quitar a entrada de automóveis e sacar dinheiro em caixas eletrônicos, segundo a promotoria.

Uma investigação do comitê de ética do Congresso revelou que ele destinou fundos desviados a tratamentos de Botox e ao site pornográfico OnlyFans, além de adquirir artigos de luxo italianos e financiar férias nos Hamptons e em Las Vegas.

Ele também recebeu auxílios durante a pandemia de coronavírus aos quais não tinha direito, e seguro-desemprego mesmo estando empregado. E construiu um currículo cheio de mentiras sobre sua formação, religião, patrimônio e salário.

Entre as excentricidades biográficas fabricadas por Santos estão as afirmações de que trabalhou no banco Goldman Sachs, que era judeu e que havia sido um astro do vôlei universitário.

Após se recusar a renunciar ao mandato quando foi denunciado em maio de 2023, a Câmara dos Representantes o expulsou em dezembro daquele ano, tornando-o o sexto congressista a ser compelido a deixar o cargo na história da instituição.

Santos concorreu nas eleições legislativas de novembro de 2022 como a "nova face do Partido Republicano".