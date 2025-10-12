Veja momento em que helicóptero com 5 pessoas cai na Califórnia

Aeronave caiu próximo a um estacionamento, atingindo palmeiras e parte da estrutura de um hotel

Momento em que helicóptero cai em Huntington Beach, na Califórnia, EUA (Foto: Reprodução / Tiktok / @flicksbyspec)

Um helicóptero perdeu o controle e caiu enquanto sobrevoava sobre a Huntington Beach, praia localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, na tarde do último sábado (11). Segundo autoridades, cinco pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

A aeronave caiu próximo a um estacionamento, atingindo palmeiras e parte da estrutura de um hotel. Nos vídeos do acidente, é possível ver uma peça se soltando quando o helicóptero perde o controle. Assista:

Dois dos feridos foram retirados de dentro do helicóptero, enquanto três foram socorridos no solo.

A causa do acidente ainda não foi revelada.