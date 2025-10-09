Governo de Israel anuncia que ratificou cessar-fogo com Hamas para encerrar guerra após 2 anos

Ficou acertado um cessar-fogo e a devolução dos reféns em poder do grupo terrorista. Com a assinatura do pacto, começa a contar o prazo de 24 horas para dar início ao cessar-fogo na Faixa de Gaza

O governo de Israel anunciou, na noite desta quinta (9), que ratificou o acordo com o grupo terrorista Hamas para encerrar a guerra, após dois anos.



Ficou acertado um cessar-fogo e a devolução dos reféns em poder do grupo terrorista.

Com a assinatura do pacto, começa a contar o prazo de 24 horas para dar início ao cessar-fogo na Faixa de Gaza.



O que diz o acordo



O acordo prevê a libertação dos reféns pelo Hamas em um prazo de 72 horas. Ainda nesta quinta, o Hamas já havia assinado o acordo e declarado um cessar-fogo permanente.



Antes da aprovação do governo de Israel, a proposta passou pelo Conselho de Segurança do país. Dois dos representantes da extrema direita israelense que compõem o governo de Benjamin Netanyahu votaram contra a aprovação do acordo, segundo a imprensa israelense: Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, e Bezalel Smotrich, das Finanças.



Ao fim da reunião do Conselho, Ben-Gvir disse que ele e seu partido derrubariam o governo de Netanyahu caso o Hamas não fosse desmantelado.



O Hamas disse que recebeu garantias dos Estados Unidos e de mediadores de países árabes sobre um cessar-fogo permanente.

