Prédio colapsa em Madrid e deixa desaparecidos e feridos

Prédio colapsou nesta terça-feira (7) (Reprodução)

Em Madrid, um prédio em obras próximo da ópera e do palácio real da capital espanhola desabou hoje. Relatos da mídia apontam que há registro de pelo menos três trabalhadores feridos e quatro desaparecidos, sendo três homens e uma mulher. De acordo com o jornal espanhol El País, a arquiteta responsável pelo projeto está entre os desaparecidos.

Os bombeiros e a Proteção Civil estão no local em busca de sobreviventes. A equipe de resgate conta ainda com apoio canino e um drone para encontrar os quatro trabalhadores e que podem estar debaixo dos escombros.

O presidente da Câmara Regional de Madri explicou que a laje do edifício desabou, provocando o colapso de vários andares até o subsolo. "Consequentemente, os danos são muito graves, e estamos também analisando o possível impacto em prédios adjacentes, que estão sendo evacuados”, disse.

Segundo a vice-presidente da Câmara de Madrid, Inmaculada Sanz, provavelmente serão necessários vários dias para remover a enorme quantidade de escombros. Sanz acrescentou que a investigação sobre as causas do acidente está num estágio muito inicial e que a prioridade neste momento é encontrar os desaparecidos. A Polícia Judiciária de Madrid assumiu a investigação por se tratar de um acidente de trabalho.

Já a imprensa da Espanha noticiou que o edifício estava sendo reabilitado para ser transformado num hotel pela construtora Rehbilita.