Mundo
VENEZUELA

Maduro diz que 'grupo terrorista local' planejava plantar explosivos em embaixada dos EUA

O presidente venezuelano disse que a segurança foi reforçada ao redor da embaixada dos Estados Unidos

AFP

Publicado: 06/10/2025 às 22:36

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro /JUAN BARRETO / AFP

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (JUAN BARRETO / AFP)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira (6) que um "grupo terrorista local" planejava colocar explosivos na embaixada dos Estados Unidos na Venezuela como uma "ação de provocação" em meio à mobilização militar americana no Caribe.

Durante seu programa semanal de televisão, Maduro afirmou que duas fontes coincidiram "com a possibilidade de um grupo terrorista local plantar uma carga explosiva na embaixada dos Estados Unidos em Caracas" como "uma operação de bandeira falsa" para levar a uma escalada.

"É uma embaixada que, apesar de todas as diferenças que tivemos com os governos dos Estados Unidos, é protegida [...] por nosso governo", acrescentou Maduro. "Toda a segurança foi reforçada ao redor da embaixada dos Estados Unidos e a investigação continua", disse.

