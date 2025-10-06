Trump diz que se reunirá com Lula 'tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos'
"Nós conversamos sobre muitas coisas, mas [a conversa] se concentrou principalmente na Economia", disse Trump
Publicado: 06/10/2025 às 14:25
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos EUA, Donald Trump ( Evaristo Sa and Ludovic MARIN / AFP)
O presidente americano, Donald Trump, comemorou o "excelente" telefonema que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (6), após meses de confronto nas relações bilaterais, e afirmou que os dois vão encontrar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
“Nós conversamos sobre muitas coisas, mas [a conversa] se concentrou principalmente na Economia e no Comércio”, disse Trump em uma postagem em sua rede social, Verdade Social, depois que o Palácio do Planalto anunciou o telefonema, esta manhã.
"Temos conversas adicionais e vamos nos reunir no futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu adorei o telefonema -- Nossos países vão se dar muito bem juntos!"