Trump diz que se reunirá com Lula 'tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos'

"Nós conversamos sobre muitas coisas, mas [a conversa] se concentrou principalmente na Economia", disse Trump

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos EUA, Donald Trump ( Evaristo Sa and Ludovic MARIN / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, comemorou o "excelente" telefonema que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (6), após meses de confronto nas relações bilaterais, e afirmou que os dois vão encontrar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

“Nós conversamos sobre muitas coisas, mas [a conversa] se concentrou principalmente na Economia e no Comércio”, disse Trump em uma postagem em sua rede social, Verdade Social, depois que o Palácio do Planalto anunciou o telefonema, esta manhã.

"Temos conversas adicionais e vamos nos reunir no futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu adorei o telefonema -- Nossos países vão se dar muito bem juntos!"