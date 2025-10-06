Israel deporta Greta Thunberg e 170 ativistas da flotilha para Gaza

Greta Thunberg estava a bordo de uma flotilha de ajuda humanitária com destino a Gaza

Ativista Greta Thunberg em barco de ajuda à Faixa de Gaza (Reprodução/Redes sociais)

Israel informou ter deportado, nesta segunda-feira (6), outros 171 ativistas detidos enquanto participavam de uma flotilha de ajuda humanitária com destino a Gaza, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou em uma publicação no X que "mais 171 provocadores da flotilha Hamas-Sumud, incluindo Greta Thunberg, foram deportados hoje de Israel para a Grécia e a Eslováquia", acrescentando que os deportados eram cidadãos de vários países, incluindo Grécia, Itália, França e Estados Unidos.