Reino Unido diz que uma das vítimas na Sinagoga foi atingida por tiros da polícia

O caso ocorreu na quinta-feira (2) (OLI SCARFF / AFP)

As autoridades britânicas comunicaram hoje que um dos mortos em frente à sinagoga em Manchester, no Reino Unido, foi atingido por disparos da polícia. A vítima foi alvejada em meio ao tiroteio que visavam o agressor.

“Os únicos tiros disparados durante o ataque do lado de fora da Sinagoga da Congregação Hebraica do Parque Heaton saíram de armas da polícia, enquanto tentavam impedir que o infrator entrasse na sinagoga e causar mais danos à comunidade judaica., o suspeito da agressão, não tinha uma arma de fogo. Portanto, apos um exame forense mais aprofundado, esse ferimento pode infelizmente ter sido causado por consequência trágica e imprevista da ação urgente e necessária tomada pelos meus oficiais para pôr fim a um ataque cruel”, explicou Stephen Watson, chefe da polícia local.

A polícia também relatou que durante o tiroteio, os dois membros da sinagoga se abrigaram dentro do prédio e estariam atrás da porta enquanto tentavam impedir que o agressor entrasse.

Além das vítimas mortais, Adrian Daulby e Melvin Cravitz, outras três pessoas permanecem no hospital depois dos ferimentos de faca causados provocados por Al-Shamie. Também entre os feridos, há um que sofreu ainda uma escoriação de bala, porém não corre risco de vida.

Segundo o Ministério do Interior do Reino Unido as autópsias estão decorrem nesta sexta-feira (03). A ministra do Interior, Shabana Mahmood, disse que o agressor, morto a tiro no local, era um cidadão britânico de 35 anos de origem síria.

“O suspeito não estava identificado pela polícia por atos de terrorismo e é muito cedo para se afirmar se há alguma célula terrorista por trás do ataque”, apontou Mahmood, acrescentando que a investigação vai continuar e que foi ordenado um reforço policial junto às sinagogas em todo o Reino Unido.

Por sua vez, a família de Al-Shamie divulgou uma nota, na qual condenou este ato hediondo, que teve como alvos civis pacíficos e inocentes. "Nós nos distanciamos totalmente deste ataque e expressamos o nosso profundo choque e tristeza pelo que aconteceu. Os nossos corações e pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias, e nós rezamos para que sejam fortes", informa o cominicado da família do suspeito.