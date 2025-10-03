Detenção de ativistas da flotilha com destino a Gaza gerou manifestações pelo mundo

O navio Marinette, último barco da flotilha que prosseguia ainda a sua viagem até Gaza, foi interceptado pelas forças israelenses na manhã de ontem

A ativista climática sueca Greta Thunberg (à dir.) é vista a bordo de uma embarcação de uma flotilha civil, transportando ativistas pró-Palestina e ajuda humanitária e com o objetivo de romper o bloqueio israelense à Faixa de Gaza, permanecendo atracada no porto de Barcelona em 1º de setembro de 2025, após ser forçada a retornar devido ao mau tempo. Ativistas a bordo de uma flotilha de ajuda com destino a Gaza disseram que navios de guerra israelenses cercaram várias de suas embarcações na quarta-feira e que a interceptação dos principais navios estava em andamento. "Os navios de guerra estão se aproximando para interceptar a flotilha — faltam apenas 81 milhas náuticas para Gaza", disse o contingente do Magrebe da Flotilha Global Sumud em um comunicado. A política francesa Marie Mesmeur e a eurodeputada franco-palestina Rima Hassan também relataram que seus barcos estavam sendo interceptados. (Foto por LLUIS GENE / AFP)

Nesta sexta-feira (03) diversas manifestações acontecem pelo mundo contra a detenção dos ativistas da flotilha humanitária Global Sumud que ia em direção a Faixa de Gaza levar ajuda a população.



Na Itália ocorre ainda uma greve geral em protesto contra as ações de Israel por ter interceptado a frota de missão humanitária e também em solidariedade ao povo palestino. A paralisação foi convocada pela maior central sindical italiana e demais sindicatos do país, que esta causando vários problemas nos serviços públicos, principalmente nos transportes.

Na quinta-feira já começaram os protestos contra Israel em diferentes cidades mundiais, numa grande contestação internacional depois da apreensão dos navios e a detenção de mais de 400 ativistas que seguiam a bordo.

Em Portugal os manifestantes também contestam a inação do governo em relação a Tel Aviv, além de exigem a libertação dos ativistas, sanções internacionais contra Israel e o fim do genocídio na Faixa de Gaza.

Os detidos foram transferidos para a prisão de Saharonim, no deserto do Negev, no sul de Israel e serão deportados para seus países de origem.