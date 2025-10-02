Imagens do edifício após a explosão chamaram atenção nas redes sociais

Explosão derruba estrutura e provoca grande rachadura em prédio em Nova York (Foto: Divulgação/FDNY)

Uma explosão derrubou parte de uma estrutura e provocou uma grande rachadura em um edifício em Nova York, nos Estados Unidos, nessa quarta-feira (1º).

De acordo com o Departamento de Bombeiros de Nova York, a explosão aconteceu no duto de ventilação ligado ao sistema de aquecimento do prédio. Não houve registros de feridos, segundo as autoridades.

Imagens aéreas que circulam nas redes sociais mostram a dimensão da fenda deixada pela queda da estrutura.

O desabamento deixou uma montanha de tijolos e destroços no chão a poucos metros de um parquinho e em frente a uma escola. Segundo jornais locais, durante o momento da explosão, que aconteceu por volta das 8h (horário local), os alunos estavam dentro das salas de aula.

Cães farejadores da Polícia de Nova York vasculharam os escombros em busca de possíveis vítimas presas. Autoridades locais investigam a causa do desabamento.



