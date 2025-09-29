Ataque a igreja Mórmon nos EUA causa quatro mortos
A igreja também foi incendiada após o tiroteio
Publicado: 29/09/2025 às 13:53
Ataque a igreja Mórmon nos EUA causa quatro mortos ( Bill Pugliano/Getty Images/AFP)
Um tiroteio no domingo à noite a uma igreja Mórmon no estado norte-americano do Michigan causou quatro mortos, segundo as autoridades locais. A igreja, localizada em Grand Blanc Township, que fica a cerca de 80 quilômetros de Detroit, foi também incendiada após o tiroteio.
O suspeito, um homem de 40 anos, foi morto a tiro pela polícia após o ataque e ainda não se sabe a motivação do atentado. O suspeito entrou pela porta da frente do prédio e depois saiu, começando a disparar contra centenas de pessoas que se encontravam no interior da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, celebrando uma missa de domingo,
O chefe da polícia da cidade de Grand Blanc, William Renye, relatou que há oito feridos hospitalizados, sendo um deles em estado crítico.
Renye acrescentou que a busca por corpos nos escombros continua e que mais vítimas podem ser encontradas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o incidente como outro ataque contra cristãos.