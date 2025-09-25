‘Trisal’: acasalamento de três tubarões é capturado em vídeo

O registro aconteceu nas águas cristalinas da costa de Nova Caledônia.

Tubarões foram filmados por pesquisador (Divulgação/University of the Sunshine Coast)

Um pesquisador da University of the Sunshine Coast, da Austrália, realizou uma captura inédita em vídeo: três tubarões-leopardo acasalando ao mesmo tempo.

O registro aconteceu nas águas cristalinas da costa de Nova Caledônia, território francês composto por dezenas de ilhas no sul do Pacífico.

Os participantes da relação, dois machos e uma fêmea, tinham todos mais de 2 metros. O registro foi comemorado pelo doutor Hugo Lassauce, que relacionou o fenômeno com o fato de a espécie estar em perigo de extinção.

Pesquisa sobre tubarões-leopardo (crédito: Divulgação/University of the Sunshine Coast)

"É raro ver tubarões acasalando na natureza, mas ver isso acontecer a uma espécie sob perigo e ainda filmar, foi tão animador que começamos a comemorar", disse ele.

Segundo o pesquisador, ele esperou uma hora na água após ver os tubarões, mas a ação teria sido rápida. "Foi rápido para os machos, um em seguida do outro. O primeiro levou 63 segundos e o outro, 47", contou.

"Aí os machos perderam a energia e deitaram imóveis no fundo, enquanto a fêmea nadou ativamente para longe", finalizou.

