Macron elogia discurso de Lula na ONU: "Você é um grande guerreiro"

Durante breve interação, Macron declarou ter assistido o discurso de Lula algumas horas antes

O presidente francês, Emmanuel Macron (E), e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, caminham após uma coletiva de imprensa conjunta após uma reunião no Palácio do Eliseu, em Paris, (Foto: Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP)

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, publicaram, nesta quarta-feira (24), um registro do seu encontro na 80ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Durante a breve interação, que aconteceu na terça-feira (23), o líder francês declarou ter assistido o discurso do brasileiro na abertura do evento, poucas horas antes. “Você é um grande guerreiro”, elogiou.

Em seguida, os dois trocaram cumprimentos e seguiram de braços dados.

Durante seu discurso, Lula afirmou que a “tentativa de agressão e interferência no judiciário brasileiro é inaceitável".

"Mesmo sob o ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de duas décadas de governos ditatoriais", disse.

