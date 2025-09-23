Acusado de tentar assassinar Trump é declarado culpado

Ryan Routh foi condenado por tentativa de assassinato do então candidato presidencial republicano

Ryan Routh enfrenta a possibilidade de prisão perpétua (AFPTV/AFP)

Um júri dos Estados Unidos declarou culpado nesta terça-feira (23), de todas as acusações, o acusado de tentar assassinar Donald Trump em setembro de 2024 em um campo de golfe na Flórida.

Ryan Routh, de 59 anos, foi condenado por tentativa de assassinato do então candidato presidencial republicano, agressão a um oficial federal e crimes relacionados a armas de fogo após um julgamento de 12 dias.

Routh, que enfrenta a possibilidade de prisão perpétua, conhecerá sua sentença em 18 de dezembro.

A tentativa de assassinato contra Trump ocorreu em 15 de setembro de 2024, enquanto ele jogava golfe em Palm Beach, dois meses depois de o republicano ter sido ferido em uma orelha por um disparo durante um comício de campanha na Pensilvânia.

Após a leitura do veredicto em um tribunal federal da Flórida, Routh tentou cravar uma caneta no pescoço, mas os guardas intervieram para impedir, informaram meios de comunicação dos EUA.

Trump parabenizou a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, e funcionários do Departamento de Justiça por garantirem a condenação.

"Este foi um homem mau com uma intenção maligna, e eles o pegaram", escreveu o mandatário americano em sua rede social Truth.

Bondi, por sua vez, disse em um comunicado que essa "tentativa de assassinato não foi apenas um ataque contra o nosso presidente, mas uma afronta à nossa própria nação".

Ela acrescentou que o veredicto de culpabilidade "ilustra o compromisso do Departamento de Justiça em punir aqueles que se envolvem em violência política'.

Nascido no Havaí, Routh foi preso depois que um agente do Serviço Secreto viu o cano de um rifle saindo de uns arbustos no perímetro do campo de golfe de West Palm Beach, onde Trump estava jogando.

O agente abriu fogo. Routh fugiu em um veículo, mas foi preso pouco depois.

As autoridades recuperaram na ocasião um rifle estilo AK com mira telescópica e um carregador com munição extra.

Durante o julgamento, no qual Routh se defendeu sozinho, uma testemunha declarou que o acusado deixou uma caixa em sua residência que incluía uma carta escrita à mão que dizia: "Querido mundo. Esta foi uma tentativa de assassinato de Donald Trump, mas lamento muito ter falhado com vocês".

Routh tem uma obsessão pela invasão da Ucrânia pela Rússia e, segundo relatos, viajou a Kiev em uma tentativa de se juntar a grupos de voluntários estrangeiros antes de ser rejeitado devido à idade e à falta de experiência.