Visto americano: novas regras de isenção de entrevistas têm nova data para começar

Novas regras para a obtenção do visto passam a valer a partir de 1° de outubro

As atualizações das regras deveriam começar em setembro, mas foram adiadas para o início do próximo mês (Foto: Pixabay)

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, anunciou na quinta-feira (18) que as novas regras sobre a isenção de entrevista para a obtenção de visto americano para não imigrantes passará a valer a partir de 1° de outubro.

Em julho, os Estados Unidos anunciou que adolescentes menores de 14 anos e idosos acima de 79 deixariam de ser isentos dessa entrevista e que passariam a ter a obrigação de conversar com um agente para obter o documento que permite a entrada em território americano.

As atualizações das regras deveriam começar em setembro, mas foram adiadas para o início do próximo mês. Elas vão atingir todos as pessoas de países que precisam de visto para entrar no Estados Unidos, a turismo - o que inclui os brasileiros.

"A partir de 1º de outubro de 2025, o Departamento de Estado atualizará as categorias de requerentes que podem ser elegíveis para a isenção da entrevista para visto de não imigrante", informou o Departamento de Estado em seu site, na última quinta.

"Os requerentes de visto de não imigrante, incluindo requerentes com menos de 14 anos e mais de 79 anos, geralmente precisarão de entrevista presencial com um agente consular", acrescentou o órgão, que listou algumas exceções e critérios para se tornar isento da entrevista.

De acordo com o Departamento de Estado, apenas alguns grupos ainda podem permanecer elegíveis para isenções de entrevistas de visto após a mudança de política.

- Titulares de vistos diplomáticos e oficiais (categorias de visto como A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 e TECRO E-1).

- Certas renovações de visto B-1/B-2 ou cartão de travessia de fronteira para cidadãos mexicanos (veja mais abaixo).

Ou seja, isenções baseadas na idade (menores de 14 anos ou maiores de 79 anos) não estarão mais disponíveis nesta nova orientação.

Serão elegíveis para a isenção de entrevista

Quem vai renovar um visto que expirou há, no máximo, 12 meses e tinha 18 anos ou mais quando o visto anterior foi emitido:

- B-1: Para consultar parceiros comerciais, participar de convenção ou conferência científica, educacional, profissional ou empresarial, liquidar um patrimônio ou negociar um contrato)

- B-2: Para turismo, férias, visita a amigos ou parentes, tratamento médico, participação em eventos sociais promovidos por organizações fraternais, sociais ou de serviço, participação de amadores em eventos ou competições musicais, esportivas ou similares, sem remuneração pela participação, matrícula em curso de curta duração, sem fins lucrativos, que não seja para obtenção de créditos para um diploma, por exemplo, uma aula de culinária de dois dias durante as férias)

- B1/B2: Combinação de ambos os propósitos descritos acima).

Além dos critérios citados, o Departamento do Estado americano pede que, para ter a isenção de entrevista, os candidatos atendem aos seguintes critérios:

- Aplicar no país de nacionalidade ou residência habitual (exceto requerentes de visto diplomático e certos vistos oficiais);

- Nunca tiveram um visto recusado (a menos que tal recusa tenha sido superada ou dispensada); e

- Não têm inelegibilidade aparente ou potencial.

Mesmo assim, é possível que os requerentes sejam convocados para uma conversa. "Os agentes consulares ainda podem exigir entrevistas presenciais, caso a caso, por qualquer motivo", diz o departamento.

"Os solicitantes devem consultar os sites das embaixadas e consulados para obter informações mais detalhadas sobre os requisitos e procedimentos para solicitação de visto", acrescentou o órgão.