Ataque cibernético afeta grandes aeroportos europeus

Ataques afetaram sistemas de registro e entrega de bagagens e provocou atrasos nos voos

Ataque que ocorreu na noite da sexta-feira (19) atrasou o programa de voos e provocou atrasos (Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP)

Vários aeroportos europeus, incluindo os de Bruxelas, Berlim e Heathrow em Londres, sofreram neste sábado (20) uma "disrupção relacionada com ciberataques" que afetou os sistemas de registro e entrega de bagagens e provocou atrasos, informou a Collins Aerospace à AFP.

"Tomamos conhecimento de uma disrupção relacionada com ciberataques em nosso software MUSE em certos aeroportos", afirmou a empresa prestadora de serviços, depois que pelo menos três importantes centros europeus de tráfego aéreo relataram o problema.

Em seu site, o aeroporto de Bruxelas explicou que o "ataque cibernético ocorreu na sexta-feira à noite".

"Teve consequências importantes no programa de voos e, infelizmente, provocará atrasos e cancelamentos", acrescentou. Ao menos 10 voos foram anulados e 17 registravam atrasos de mais de uma hora.

"A situação ainda não está resolvida na manhã de sábado", informou o aeroporto à AFP.

Em Londres, o aeroporto de Heathrow - o mais importante da capital inglesa - também indicou que enfrentava problemas que "poderiam provocar atrasos nas decolagens".

Segundo a BBC, o órgão de supervisão do setor aéreo Eurocontrol informou que pediu às companhias aéreas para cancelar metade de seus voos com saída e chegada ao aeroporto entre 4H00 GMT (1h00 de Brasília) de sábado e 2H00 GMT de domingo (23h00 de Brasília, sábado), devido ao incidente.

O Eurocontrol aconselhou que os passageiros verifiquem a situação de seus voos com a companhia aérea e cheguem com muita antecedência para ter tempo de passar pelos procedimentos de registro.

O aeroporto de Berlim também relatou um "problema técnico com um fornecedor".

A Collins Aerospace informou que está trabalhando para solucionar o incidente "o mais rápido possível".