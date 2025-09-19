Israel promete empregar 'força sem precedentes' na Cidade de Gaza

Esta foto tirada de uma posição na fronteira de Israel com a Faixa de Gaza mostra unidades de artilharia móvel israelenses posicionadas perto da cerca da fronteira com o território palestino sitiado em 17 de setembro de 2025. Israel lançou seu ataque terrestre à Cidade de Gaza antes do amanhecer de 16 de setembro, logo após a visita do Secretário de Estado dos EUA, que expressou forte apoio à ofensiva, enquanto uma investigação das Nações Unidas acusava Israel de cometer "genocídio" no território palestino e acusava seu primeiro-ministro e outras autoridades de alto escalão de incitação. (Foto de Jack GUEZ / AFP) ( AFP)

O Exército israelense alertou nesta sexta-feira (19) que empregará uma "força sem precedentes" na Cidade de Gaza e exigiu que os moradores fujam para o sul, depois de anunciar o fechamento de uma rota de saída provisória aberta 48 horas antes.

"A partir deste momento, a estrada Salah al-Din está fechada ao tráfego na direção sul. As Forças de Defesa de Israel continuarão atuando com uma força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas", escreveu o porta-voz militar israelense em língua árabe, Avichay Adraee, na rede social X.

A única rota possível em direção ao sul é seguir pela rua Al-Rashid, acrescentou. Ele pediu aos moradores que "aproveitem esta oportunidade e se unam às centenas de milhares de residentes da cidade que seguiram para o sul, para a zona humanitária".