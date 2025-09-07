Mais de 300 sul-coreanos são detidos em operação migratória nos EUA

Segundo as autoridades americanas, a operação na fábrica situada em Ellabell, no estado da Geórgia, foi a maior em um único local na cruzada anti-imigratória do presidente Donald Trump

(X @ATFAtlanta / Reprodução)

Mais de 300 sul-coreanos estavam entre as 475 pessoas detidas esta semana em uma operação migratória em uma fábrica de baterias da Hyundai e da LG Energy Solution no sudeste dos Estados Unidos, informou o governo da Coreia do Sul neste sábado (6).

Segundo as autoridades americanas, a operação na fábrica situada em Ellabell, no estado da Geórgia, foi a maior em um único local na cruzada anti-imigratória do presidente Donald Trump.

Imagens da operação publicadas pelas autoridades americanas mostravam os trabalhadores detidos algemados e com correntes nos tornozelos, embarcando em um ônibus de transporte de detentos.

A operação surpreendeu Seul, mas o chefe de gabinete do presidente Lee Jae Myung disse, neste domingo, que seu governo já havia acertado com os Estados Unidos a libertação dos trabalhadores.

"As negociações para a libertação dos trabalhadores terminaram (...) como resultado de uma resposta rápida e unida", disse o chefe de gabinete, Kang Hoon-sik.

"Restam apenas os procedimentos administrativos. Assim que forem concluídos, um voo fretado partirá para trazer nossos cidadãos de volta para casa", acrescentou.

De acordo com as autoridades americanas, os 475 detidos estavam "presentes ilegalmente nos Estados Unidos".

A Coreia do Sul, a quarta maior economia da Ásia, é um importante fabricante de automóveis e produtos eletrônicos, com várias plantas nos Estados Unidos.

Em julho, Seul comprometeu-se a investir 350 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 1,9 trilhão, na cotação da época) em território americano após as ameaças tarifárias de Trump, que busca revitalizar o setor industrial nos Estados Unidos.

