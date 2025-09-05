Cresce a taxa de desemprego nos EUA

Em agosto, o número de desempregados se aproximou dos 7,4 milhões, quando no mês anterior tinha sido de 7,2 milhões

Segundo os dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics (BLS), a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 4,3% em agosto, com menos postos de trabalho criados e abaixo do que era esperado.

No mês passado, contabilizaram 22 mil novos postos de trabalho, menos de um terço do que tinha sido reportado em julho. Em agosto, o número de desempregados se aproximou dos 7,4 milhões, quando no mês anterior tinha sido de 7,2 milhões.

Já em julho, a taxa de desemprego foi de 4,2%.

Este é o primeiro relatório publicado pelo BLS, após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter demitido o líder da agência por considerar que os dados citados em julho estavam deturpados. O Ministério do Trabalho dos EUA disse que fez uma revisão e os dados de julho, passaram de 73 mil postos de trabalho criados para 79 mil.