Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos
Através de comunicado, empresa informou que Giorgio Armani faleceu "ao lado de seus entes queridos"
Publicado: 04/09/2025 às 10:42
Estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos (JULIEN DE ROSA / AFP)
O estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos "ao lado de seus entes queridos", informou a empresa nesta quinta-feira (4).
"Com uma tristeza infinita, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e motor incansável: Giorgio Armani", afirma um comunicado.
