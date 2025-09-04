° / °
Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

Através de comunicado, empresa informou que Giorgio Armani faleceu "ao lado de seus entes queridos"

Publicado: 04/09/2025 às 10:42

Estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos/JULIEN DE ROSA / AFP

Estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos (JULIEN DE ROSA / AFP)

O estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos "ao lado de seus entes queridos", informou a empresa nesta quinta-feira (4).

"Com uma tristeza infinita, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e motor incansável: Giorgio Armani", afirma um comunicado.

