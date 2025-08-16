° / °

Após receber Putin, Trump tem reunião com Zelensky na 2ª em Washington

O encontro ocorre após reunião de Trump com Putin, no Alasca. Zelensky agradeceu ligação e convite de Trump para ir a Washington

Metrópoles

Publicado: 16/08/2025 às 10:10

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky/Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, têm encontro marcado para a próxima segunda-feira (18/8). Os chefes de Estado conversam em meio a uma busca do que Trump chamou de “acordo de paz” que coloque fim à guerra entre Rússia e Ucrânia.

O encontro se dá após Trump receber o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta (15/8), em Anchorage, no Alasca. O norte-americano e o russo saíram da reunião falando em diálogo, mas sem uma definição clara a respeito de cessar-fogo na Ucrânia.

Em post na rede X, Zelensky ressaltou que apoia a proposta de Trump para uma reunião entre Ucrânia, EUA e a Rússia. “Tivemos uma conversa longa e substancial”, escreveu na rede social.

Trump , Zelensky
