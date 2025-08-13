Líderes europeus consideram construtiva reunião com Trump sobre a Ucrânia

Conferência virtual entre líderes europeus, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e os presidentes dos EUA, Ucrânia, Comissão Europeia e do Conselho Europeu sobre as negociações de um acordo de paz (Reprodução/OTAN)

Foi realizada hoje a conferência virtual entre líderes europeus, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e os presidentes dos EUA, Ucrânia, Comissão Europeia e do Conselho Europeu sobre as negociações de um acordo de paz no encontro na próxima sexta-feira (15) entre Donald Trump e Vladimir Putin, no Alasca.

A União Europeia (UE) e a Aliança Atlântica consideraram que houve uma boa discussão sobre o processo de paz na Ucrânia e disseram que estão em coordenação com Washington. Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudaram a conversa com Trump e expressaram otimismo nas negociações no Alasca.

Enquanto Trump descreveu os líderes europeus como pessoas maravilhosas. "Tivemos uma conversa muito boa. O presidente Zelensky estava na chamada. Eu daria uma nota 10, muito amigável. Se a primeira reunião com Putin correr bem, teremos uma segunda rapidamente. Gostaria de fazê-lo quase imediatamente, e teremos uma segunda reunião rápida entre o presidente Putin, o presidente Zelensky e eu, se eles quiserem que eu esteja presente", adiantou.

Ao se questionado ainda na coletiva de imprensa se o Kremlin enfrentaria consequências por não concordar em cessar a guerra na Ucrânia, Trump respondeu que sim, sem, no entanto especificar qual seria a retaliação. “Haverá, não preciso dizer, haverá consequências muito graves", alertou.

Por usa vez, o chanceler da Alemanha Friedrich Merz afirmou que avisou a Trump que Kiev deve estar à mesa das negociações após a reunião dele com Putin. Merz considerou a reunião com o presidente norte-americano construtiva e expressou o apoio europeu ao esforço dos EUA na busca pela paz na Ucrânia.

"Se os EUA trabalharem agora pela paz na Ucrânia, salvaguardando os interesses europeus e ucranianos, podem contar com o nosso total apoio neste esforço. Foram debatidos com o presidente Trump todos os aspectos da posição européia, com acordo em praticamente todos os pontos e metas a atingir. Mas, se não houver uma ação por parte da Rússia no Alasca, a Europa e os Estados Unidos terão de aumentar a pressão", disse.

Para Zelensky, o líder russo esta blefando e não querer a paz. O líder ucraniano exigiu mais sanções contra Moscou caso não aceite um cessar-fogo imediato. "É preciso falar de um cessar-fogo, mas com garantias de segurança sólidas e fortes. O presidente Trump no disse que está pronto para participar nessas discussões", indicou.

Para os líderes europeus não podem ser tomadas decisões sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, de modo que o governo de Kiev precisa estar envolvido em quaisquer decisões finais, após a reunião bilateral entre Trump e Putin. "As questões territoriais que dizem respeito à Ucrânia só serão negociadas pelo presidente ucraniano, essa é a posição que defendemos", declarou o presidente francês Emmanuel Macron.

Já o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, apontou que aprecia a liderança de Donald Trump e que há coordenação entre os países aliados para acabar com a invasão russa. “Os países que apoiam a Ucrânia estão unidos nos esforços para acabar com esta guerra terrível. A bola está agora do lado de Vladimir Putin", concluiu.