Trump anuncia que enviará seu representante a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai enviar o seu representante especial, Steve Witkoff, a Moscou para conversações sobre a guerra na Ucrânia. “A visita de Witkoff deve acontecer na quarta ou quinta-feira. Eles querem vê-lo. Pediram para se reunir. Vamos ver o que acontece", revelou.

Trump reiterou que irá mesmo impor sanções à Rússia se não houver um cessar-fogo até a próxima sexta-feira cumprindo o ultimato que já deu ao Kremlin. Para evitar as sanções, afirmou que é preciso chegar a um acordo e acabar a guerra para que as pessoas deixem de morrer. “Se acabar o prazo e a Rússia não tiver aceitado um cessar-fogo, haverá sanções. Mas, Moscou parece bastante disposta a evitar as sanções. São pessoas astutas e bastante hábeis para contorná-las”, declarou.

O líder dos EUA ainda adiantou que dois submarinos nucleares, cujo envio ordenou apos uma ameaça online do ex-presidente russo Dmitry Medvedev e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, estão agora na região, mas sem entrar em mais detalhes sobre os locais exatos da sua instalação, que são mantidos em segredo pelos militares americanos. Trump não especificou se são apenas submarinos de propulsão nuclear ou de submarinos equipados com ogivas nucleares.

Enquanto isso, a Rússia apelou hoje a uma grande cautela no que diz respeito a questões nucleares, entretanto desvalorizou as declarações de Trump.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que todos devem ter cuidado com a retórica nuclear, naquela que é a primeira resposta oficial à declaração do presidente norte-americano, que ordenou o reposicionamento dos submarinos nucleares nos EUA.

No entanto, Peskov também mencionou que os submarinos americanos já estavam em serviço de combate de qualquer maneira. "Não queremos no envolver em tal controvérsia. Todos sabem que se deve ter grande cautela com o que se diz sobre a questão nuclear. É evidente que estão sendo discutidos assuntos muito complexos e muito sensíveis que, é claro, são observados de forma muito emocional por muitas pessoas. Mas, é óbvio que os submarinos americanos já estavam em serviço. Trata-se de um processo em curso", indicou Peskov, acrescentando que a Rússia não vê esta ação como uma escalada na tensão nuclear.

"Além disso, numa guerra nuclear não há vencedores", defendeu o porta-voz.