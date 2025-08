Camboja indicará Trump ao Nobel da Paz por travar guerra na Ásia

No último sábado (26/7), Trump informou em sua rede Thruth social que estava negociando com ambas as nações para um possível cessar-fogo

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa antes de assinar a Lei de Reforma do Programa de Empréstimos Imobiliários do VA (Veterans Loan Program Reform Act) na Sala Roosevelt da Casa Branca, em Washington, D.C., em 30 de julho de 2025. O projeto de lei visa ajudar veteranos a receber assistência federal aprimorada para financiamentos imobiliários. (Foto de Jim WATSON / AFP) ( AFP)

O Camboja pretende indicar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao prêmio Nobel da Paz. O líder político norte-americano teria ajudado no cessar-fogo entre o país e a Tailândia. A informação é do vice-primeiro ministro do Camboja, Sun Chanthol, ao declarar nesta sexta (1º/8) que ambos os países “provavelmente não teriam fechado um acordo” se Trump não interviesse.

Tailândia e Camboja disputam historicamente a demarcação da fronteira. Porém, o conflito escalou após a morte de um soldado cambojano. O confronto foi um dos piores da década e culminou com 35 mortos, além do deslocamento de 373 mil pessoas dos territórios.

“Sun Chanthol disse que, sem a intervenção do presidente dos EUA, o Camboja e a Tailândia provavelmente não teriam fechado um acordo para encerrar os conflitos”, escreveu a assessora da Casa Branca, em uma publicação no X, citando a matéria do The Wall Street Jounal.

As informações são do portal Metrópoles.