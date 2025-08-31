Porta-voz do Hamas é morto em ataque de Israel na Faixa de Gaza

(Corbis via Getty Images)

O porta-voz do Hamas, Abu Obeida, foi morto em um ataque das Forças de Defesa de Israel (IDF), segundo anunciou o governo de Benjamin Netanyahu neste domingo (31/8). O primeiro-ministro confirmou a ofensiva contra o jihadista, a quem chamou de “símbolo da organização terrorista assassina”.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, parabenizou o Exército pela operação e falou em intensificação do conflito na Faixa de Gaza.

“O porta-voz do terrorismo do Hamas, Abu Obeida, foi eliminado em Gaza e enviado para encontrar todos os membros frustrados do eixo maligno do Irã, Gaza, Líbano e Iêmen no fundo do inferno”, escreveu a autoridade no X.

